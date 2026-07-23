Španija je napustila Mundijal sa Zlatnim globusom, šampionskim prstenjem i 50 miliona dolara, koliko FIFA nagrađuje prvaka sveta. Ni ostale reprezentacije, dabome, nisu loše prošle...

Međutim, kako navode analitičari tržišta, a prenosi britanski „San“, pobednik Svetskog prvenstva je - Dejvid Bekam. U finansijama, naravno.

Bivši engleski as, danas predsednik i suvlasnik kluba za koji igra Leo Mesi Inter Majami, pojavio se u brojnim reklamama tokom pauza na turniru koji je FIFA amerikanizovala uz sugestiju - čitaj: naredbu - najvećeg organizatora šampionata 2026.

Bekam je, navodi se, zaradio 25 miliona dolara! A to je više nego što su dobili poraženi četvrtfinalisti. Kako je određeno nagradnim fondom, Norveška, Belgija, Maroko i Švajcarska su napustili Mundijal sa zarađenih po 19 miliona dolara.

Tako je 51-godišnji Englez još malo uvećao bogatstvo koje se, računajući i doprinos supruge Viktorije, procenjuje na 1,5 milijardi dolara.

- Za mnoge zvezde pojavljivanje u kampanjama za Svetsko prvenstvo može biti jednako vredno kao gluma u blokbaster filmu ili objavljivanje hit-albuma - navodi Nik Edi, stručnjak za brendiranje.

I nije samo Bekam otkinuo deo slasnog kolača od fudbalske svetinje. Kolumbijska pop ikona Šakira je pevala na otvaranju Mundijala u Meksiko Sitiju i u poluvremenu finalne utakmice u Njujorku, čime je učvrstila status jedne od najvećih muzičkih zvezda. A to je naplatila 20 miliona dolara! Malo li je?

Pritom, bivša španska snajka je donela sreću „furiji“, pevala je i 2010. kad su osvojili turnir. Ustalom, mnogo toga se poklopilo kao u Južnoj Africi, pa nije bilo sumnje da će Rodri i društvo da trijumfuju. Ko veruje u to, naravno.

„San“ dodaje da je Džastin Biber, koji je takođe nastupao na poslednjem meču, posle SP bogatiji za 16 miliona dolara. Zaradila je i Kim Kardašijan - 10 miliona - iako nije bila na licu mesta, ali brendovi znaju da je čuvena starleta jedna od najvrednijih komercijalnih ličnosti na planeti.

Para na paru ide, rekao bi naš narod...