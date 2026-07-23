Fudbaleri Partizana dočekuju ekipu Una Štrasena iz Luksemburga u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč se igra od 21 sat u Humskoj, a pratite ga uživo na našem portalu:

Partizan - Una Štrasen (0:0)

Partizan: Krunić - Roganović, Milić, Mitrović, Samson - Zeković, Ugrešić - Sek, Vukotić, Zubairu - Kojzek

Una Štrasen: Ozčan - Gej, E. Agović, Hol - Delorž, Natami, Rastoder, Stajnmec, Majr - Seje, Perez

Prvo poluvreme:

1.minut - Počela je utakmica!

20.55 - Igrači su na terenu, očekuje nas uskoro početak meča!

20.10 - Una Štrasen je ekipa iz Luskemburga, u prvom kolu savladali su Tre Fiori iz San Marina

20.05 - Crno-beli se nisu proslavili u prvom kolu Super lige, igrali su 2:2 protiv Zemuna

20.00 - Partizan počinje evropski put i juri prvi plasman u Evropu posle četiri godine

19.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Partizana i ekipe Una Štrasen. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Humske.