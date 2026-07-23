Ana Ivanović izbegava javne nastupe, retko kada daje neke duže intervjue i izjave, ali je ovog puta napravila presedan. Sa novim selektorom Hrvatske Slavenom Bilićem je pričala o raznim temama u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" i otkrila je mnoge zanimljive detalje o svojoj karijeri.

Retko kada je govorila direktno o novcu, zaradi i svemu tome, ali je sada Hrvat iznenadio pitanjem. Zanimalo ga je na šta je potrošila prvi novac koji je zaradila?

-Ne sećam se, nikad mi to nije bio primarni cilj. Prvi veliki poklon koji sam sebi kupila je bila za Novu godinu 2007/2008 godina. Kupila sam u Hong Kongu sebi 'Šanel' sat sa dijamantima - otkrila je Ana.

Ali, ubrzo je ostala bez poklona koji je sebi kupila. I to u glavnom gradu Francuske te iste godine.

-Na kraju su mi ga ukrali u Parizu na kraju godine. Kada su mi ukrali, potpisala sam sa 'Roleksom'. Bilo mi je žao, toliko sam to želela, prvo nešto što sam materijalno sebi kupila - zaključila je Ana Ivanović.