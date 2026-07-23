Arina Sabalenka se našalila na račun frizure Andreja Rubljova.

Beloruskinja je uvek spremna za šalu sa teniserima, a na društvenim mrežama pojavio se hit snimak. Prva teniserka sveta dala je ruskom kolegi nesvakidašnji savet - da se ošiša kako bi se oslobodio negativne energije.

- Ošišaj se samo malo. Ukloni svu negativnost. Znaš da kosa zadržava energiju? - rekla je Sabalenka uz osmeh.

Odmah je usledio odgovor Rubljova.

- Ja sam veoma pozitivan, o čemu pričaš? - nasmejao se Rus.

Sabalenka i Rubljev su dobri drugari, često se šale i šire dobro raspoloženje van takmičenja.