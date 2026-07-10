Osim što je najbolja teniserka Beloruskinja je i jedna od najplaćenijih sportiskinja na svetu. Kada se suma sa ovogodišnjeg Vimbldona doda ukupnoj zaradi Arina Sabalenka je tokom karijere skupila blizu 44 miliona evra.

Već se nalazi među 10 najuspešnijih teniserki svih vremena kada je reč o zaradi, a pomenuti iznos je samo od nagrada sa turnira.

Dobija Arina redovno bonuse za prvo mesto i za učešće na završnim Mastersima, ali i egzibicijama. Ipak, sponzori su njen alternativni "rudnik zlata".

Prema navodima specijalizovanog "Forbsa", Sabalenka na godišnjem nivou samo od sponzora zaradi i do 19,25 miliona evra.

Ulagala je Beloruskinja i u razne biznise, pa lova "kaplje" i sa tog polja.

Nema sumnje da će se brojke stalno menjati i ići prema gore, jer je zaista teško pomisliti da ovako dominantna teniserka naprasno prestane da osvaja turnire.