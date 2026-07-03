

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je danas u trećem kolu pobedila Letonku Jelenu Ostapenko rezultatom 6:4, 6:4 za sat i 33 minuta.

Beloruska teniserka je prvi set osvojila posle brejka u devetom gemu. Prva teniserka na WTA listi je drugi set dobila nakon što je tri puta oduzela servis protivnici.

Sabalenka će u osmini finala Vimbldona igrati protiv Japanke Naomi Osake.

Plasman u narednu rundu Vimbldona izborile su još i Čehinje Karolina Muhova i Barbora Krejčikova, a njih dve će igrati jedna protiv druge u osmini finala.