Armoni Bruks karijeru nastavlja u Asvelu, pošto je francuski klub zvanično potvrdio dolazak američkog košarkaša.

Doskorašnji bek milanske Olimpije potpisao je ugovor na dve godine i tako postao novo pojačanje evroligaša iz Vilerbana. Bruks se prethodno pominjao i kao želja Partizana, ali će narednu sezonu ipak dočekati u Francuskoj.

Asvel je njegovim dolaskom dobio igrača koji može da pokrije spoljne pozicije, donese poene iz šuta i dodatnu širinu u napadu. Amerikanac iza sebe ima iskustvo iz NBA lige i G lige, a najviše se ističe kao pretnja u šutu za tri poena.

Francuski klub ovog leta ozbiljno radi na rekonstrukciji tima, a Bruks je treće značajno pojačanje posle Silvana Fransiska i Nika Vajlera-Baba. Asvel tako nastavlja da formira ekipu sa ambicijom da bude konkurentniji u novoj sezoni Evrolige.