

Bivši košarkaš Mege i FMP-a je blzu potpisa za Borac iz Čačka.

Iskusni 32-godišnji košarkaš želja je stručnog štaba Borca na čelu sa Sašom Ocokoljićem i bio bi zamena za Aleksu Uskokovića koji je prešao u redove SC Derbija.

Prema pojedinim navodima, ozvaničenje saradnje treba očekivati odmah po okončanju dve kvalifikacione utakmice reprezentacije Srbije protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. U meču protiv Švajcaraca Novak je odigrao skoro 17 minuta i nije postigao poene, ali je skupio 3 skoka i 6 asistencija.

Novak je košarkašku karijeru počeo u Vršcu, a kasnije je igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, pored ostalih u kragujevačkom Radničkom, Vojvodini, Metalcu, Megi, FMP-u, španskoj Fuenlabradi, nemačkom Miteldojčeru, Šenženu u Kini… Protekle dve sezone proveo je u poljskoj ekipi King Ščečin, gde je po utakmici prosečno beležio devet poena i isto toliko asistencija.