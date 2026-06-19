Američki bek je tokom dana za medije po završetku sezone otkrio da je prelazak u klub iz Vilerbana naredni korak u njegovoj karijeri.

-Znamo da je Lion sledeći korak, ali Milano je bio ogroman korak u mojoj karijeri - rekao je Bruks.

Dvadesetosmogodišnji košarkaš iza sebe ima najbolju sezonu u Evroligi. U proseku je beležio 13,1 poen, uz 51,4 odsto uspešnosti za dva poena i 41,6 odsto šuta za tri. Pored toga, imao je 3,5 skokova, 1,4 asistencije i indeks korisnosti 10,5.

Njegovu najbolju partiju u sezoni navijači će pamtiti po meču protiv Anadolu Efesa, kada je ubacio čak 31 poen.

Bruks je dominirao i u italijanskom prvenstvu, gde je proglašen za najkorisnijeg igrača lige. Predvodio je Milano do šampionske titule uz prosečan učinak od 16 poena, 4,1 skoka i 1,6 asistencija po utakmici.

U smiraj sezone se čak dovodio i u vezu sa Partizanom, ali opremu crno-belih na kraju neće zadužutu.

Asvel je već veoma aktivan na tržištu ovog leta. Klub je obezbedio dolaske Silvana Fransiska i Nika Vajlera-Beba, dok je među prioritetima i angažovanje nemačkog centra Danijela Tajsa.

Prema najavama iz Francuske, predsednik kluba Toni Parker mogao bi da preuzme i funkciju glavnog trenera ekipe pred početak naredne sezone.