Španska teniserka nedavno je otvoreno govorila o odnosu sa Cicipasom, koji je opisala kao "toksičan", a njena najbolja prijateljica sa WTA tura nije krila da joj je laknulo kada je ta priča završena.

Sabalenka je, očigledno upućena u sve kroz šta je Badosa prolazila, otkrila da joj je odmah poslala glasovnu poruku.

-Iskreno, kada je završila to - kako god ona to zvala - bila sam ona prijateljica koja joj je poslala audio-poruku od dva minuta, u kojoj sam se smejala i vikala: 'Da, dušo! Uspela si! - rekla je Sabalenka.

Beloruskinja je tako jasno stavila do znanja da je podržala Badosinu odluku, dok je izjava španske teniserke o "toksičnoj" vezi dodatno podigla prašinu oko jednog od najpoznatijih teniskih parova poslednjih godina.