Imao je Partizan zabranu FIFA na registrovanje novih igrača zbog duga prema skautu koji je snimao igrače po Brazilu, a koji su kasnije završili u Premijer ligi Engleske, a danas je stigao novi dug na naplatu. Poslao ga je menadžer koji je u Humsku 1 doveo Goha Jung Džuna u januaru 2024. godine.

Generalni direktor Partizana Danko Lazović otkrio je za "Mozzarsport" šta se desilo.

-Evo, dok sam dolazio do vas stigla nam je druga zabrana. Menadžer Goha traži svoju komisiju, koju je neko potpisao. Ništa tu nije sporno, ali Partizan to mora da plati. Radi se o sumi od 35.000 evra - otkrio je Lazović.

Očigledno svi kojima je Partizan dužan novac, iz nekog ranijeg perioda, dobro prate situaciju u Humskoj i reaguju momentalno kada vide da je neka suma legla na klupski račun. A, poslednja je od transfera Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers – 5.500.000 evra.