On se osvrnuo na odnos stranaca koji su igrali u Partizanu.

-Koliko mene ljudi zna? Prošle godine jedan igrač da je prošao pored mene i da se javio. Znaš ko se javio? Nik Kalates, jer sam igrao protiv njega. Znao me je Kevin Panter, znao me je Matijas Lesor... Sve ovo ostalo... Ja ni ne očekujem da me znaju, uopšte ne živim od toga da mi se jave, ali prođu pored mene... Ja sam deset godina igrao za taj klub, prošao mlađe kategorije. Hoću da ti kažem, to prolazi, to ide, ni dobar dan da ti kaže... Jer sam ja jedan visoki čovek koji tu kao nešto radi - rekao je Veličković.

Nekadašnji kapiten crno-belih smatra da upravo zbog toga navijači moraju da imaju više razumevanja za igrače koji su ponikli u Partizanu i koji, kako kaže, taj klub osećaju mnogo drugačije od stranaca koji dolaze na godinu ili dve.

Posebno je stao u zaštitu Vanje Marinkovića, poručivši da domaći igrači često prvi budu na udaru kada rezultati nisu dobri.

-Onda doživimo da domaći igrači trpe toliki pritisak - zaključio je Veličković, jasno aludirajući da odnos prema "deci Partizana" mora da bude drugačiji.