Novica Veličković je godinama radio sa Duškom Vujoševićem u Partizanu. Legendarni kapiten crno-belih vrlo dobro poznaje lik i delo pokojnog Duleta, a sada je u podkastu "6,75range" otkrio kako je izgledao početak njihove saradnje.

- Ja sebe zovem da sam dete kluba. To je osmi razred - 14 godina. Verovatno je video karakter. Imao sam ja problema u svojoj glavi, samopuzdanja, strahovi... Dok ne uradim sve kako treba, ja razmipljam, samo da ne zeznem nešto na treningu. Bilo je teško kad pogrešiš kod njega na treningu. Kao iz kamiona da si ispao, sa 17 godina sam došao. Ta terminologija, sve je novo, svi rade pod konac, ti kad zezneš - ne spavaš noćima - rekao je Novica.

Uporedio je današnje i prošlo vreme.

- Sad mi šalju ima mašina za vraćanje lopte. Zamisli stvarno, u ovo vreme, koliko je tih lopti vraćenih u sedam dana. Zamislite tog trenera koji je došao u sedam, on legne uveče i... Sami on, Dule i Uroš. Sreća pa ovaj nije mašio.

Da li je Novica imao radnu naviku?

- Imao sam. Energijom, borbom i radom sam sve stekao. Taj neki moj bolestan osećaj, ni dan danas ne znam da izgubim. Palim se, fokusiram se, nestvarno. Meni je uvek trebao momenat da uradim nešto što me je palilo. Ako te dobro patosiram, ako skinem pritisak, a bio sam tremaroš ceo život. Nikada nisam spavao pre utakmice. Nisam mogao od tenzije. Psihologija neka isto, kada se probudiš, kao da te je kamion pregazio. Imao sam ludački period u prvom mandatu u Partizanu, dam 20 poena za 7,8 minuta. To se prenelo kasnije u reprezentaciju. Ali dok probijem... Kad igraš loše - igraš lošđe. Neki dobar skok skinem, povučem, dam pas, samo da probušim balon.

Duletovo "bravo" i dalje pamti.

- Ogromnu. Najveća stvar u svemu je... On jeste bio strog, ali nikada nije propustio da ti kaže bravo. To je veliki deo njegovog sistema. Kada ti kaže bravo, ti znaš šta treba da radiš. Kad mi kažeš bravo, ja upamtim to kao dobru stvar.

- Jeste. Kada se baciš za loptu. Ceo Pionir te je nagrađivao i on sam. Nema vez, pukne nešto, ali bacaš se. Ljudi svi misle Dule strog, on je imao toliko vrlina. Mi smo zazirali od njega, tačno si znao šta smeš šta ne smeš, ali kad ti kaže "bravo" to je to - rekao je Veličković.