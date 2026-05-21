U petak startuje fajnal-for turnir Evrolige utakmicama Olimpijakos - Fenerbahče (17.00) i Valensija - Real Madrid (20.00).

Završnica Evrolige se igra u Atini, evropski trofej brani Fenerbahče.

Pred finalni turnir, govorio je Nikola Milutinov, košarkaš Olimpijakosa.

-Toliko Fajnal forova, cela organizacija toliko dugo čekaju taj trofej, svi smo gladni. Samo dva igrača naša imaju trofej, svi to mnogo želimo, posebno što je turnir u Atini. Nadam se daćemo uspeti ove godine u odnosu na prošlu. Bili smo mi dobri, sjajni u plej-ofu, ali onda smo naleteli na Monako koji nas je fizički nadigrao i to je segment u kojem moramo da budemo bolji - rekao je Milutinov za srpske medije.

Potom, govorio je i o legendarnom treneru crno-belih, koji nas je nažalost napustio, Dušku Vujoševiću.

-Težak momenat za sve, pogotovo za nas koji smo prošli kroz sve to. Samo oni igrači koji su prošli kroz tu njegovu školu mogu stvarno da znaju kakav je bio. Svi smo mu zahvalni na tome jer u današnje vreme ne dobija mnogo naših igrača šansu kakvu smo mi tada dobili. Da nije bilo njega ne bi mi sada ovde pričali i možda ne bih bio u situaciji da se borim za trofej Evrolige - rekao je srpski košarkaš.

Prisetio se i samog početka saradnje sa čuvenim trenerom Partizana.

-Prvog dana kada sam ga sreo pitao me je: ‘Hoćeš li ti mene da slušaš?’ Ja ne znajući šta to znači odgovorio sam mu sa ‘naravno.’ Morao sam da ga slušam i podredim ceo život tome u tom periodu od 17. do 21. godine, i pazio je da ne skrenem sa puta. Danas je u tim godinama mnogo lagano. Bio je grub i težak prema nama, ali nam je davao šansu da budemo na velikoj sceni sa 17, 18, 19 godina. Veliki udarac za košarku, teško mi je palo - zaključio je Nikola Milutinov sa parketa OAKA Arene, gde će u petak od 17.00 protiv branioca trona Fenerbahčea pokušati da napravi još jedan korak ka toliko željenom trofeju Evrolige.