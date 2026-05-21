KK Monako prolazi kroz krizu u prethodnom periodu. Naime, solidan broj košarkaša je nezadovoljan trenutnom situacijom u klubu, pa mnogi od njih žele izlazak iz kluba.

Jedan od njih je i Alfa Dijalo, koji je dobio nagradu najboljeg defanzivca sezone u Evroligi.

Kako sada stvari stoje, on će završiti u ABA ligi, i to u - Dubaiju.

Ekipa iz Emirata spremna je da izdvoji veliki novac kako bi ga dovela u svoje redove, a kako navodi Basket News, nudi se suma od 750.000 evra.

Sigurno je da bi ta cifra i te kako značila klubu sa Azurne obale da finansijski stane na noge koliko-toliko.

Reč je o timu koji već neko vreme igra u okrnjenom sastavu.

Što se Dijaloa tiče, njegovi proseci u Evroligi dosta toga govore. Beležio je 11,9 poena uz 4,4 skokova po utakmici. Kada se na to nadoveže i njegov važan učinak u odbrani, jasno je zbog čega su spremni u Dubaiju da plate veliki novac.

Žele u Dubaiju sledeće godine da naprave iskorak i plasman u Top 10, a potom i plej-of.