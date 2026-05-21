Džanan Musa je sa 22 poena predvodio Dubai ka pobedi, 18 je dao nekadašnji igrač Budućnosti Mekinli Rajt, a 14 Bruno Kaboklo. Aleksa Avramović je dao jedan poen uz dva skoka i tri asistencije za 13 ipo minuta na terenu.

Nemanja Dangubić nije ulazio u igru sa klupe, a Filip Petrušev nije bio u protokolu Dubaija zbog povrede.

Džuvan Morgan je sa 19 poena bio najefikasniji u Budućnosti, Flečer Megi je dao 17, a Rašid Sulajmon 15 poena.

Drugi meč serije igraće se u ponedeljak u Podgorici, a ukoliko Budućnost pobedi, treći će se igrati opet u Zenici sledećeg četvrta. Za plasman u finale potrebne su dve pobede.