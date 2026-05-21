Aktuelni MVP Evrolige i košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov govorio je pred početak Fajnal-fora u Atini, ali je pažnju privukao i komentarom o pobedi Bugarske na Evroviziji.

Bugarski reprezentativac nije krio oduševljenje uspehom svoje zemlje.

-Pratio sam, pratio! Pa ubili smo ih, ne? Prvi smo bili i žiri i 'televote', sve smo uzeli! - rekao je Vezenkov kroz osmeh.

Olimpijakos će u petak igrati protiv Fenerbahčea u polufinalu završnog turnira, dok drugi par čine Valensija i Real Madrid.

Vezenkov očekuje izuzetno težak duel protiv turskog velikana.

-Fener je izuzetno težak tim, pun talenta i iskustva, imaju šampione u sastavu. Moramo da odgovorimo na njihov intenzitet i fizičku igru, da budemo maksimalno spremni za taj nivo kontakta - rekao je Vezenkov.

Govorio je i o tome koliko je teško iz godine u godinu stizati do završnog turnira Evrolige.

-Spremni smo. Radili smo naporno devet, deset meseci da bismo bili ovde. Kao što uvek kažem pred Fajnal-for: nikada ne znaš kada će biti sledeći put. To što smo svake godine ovde stvara privid da se to podrazumeva, ali verujte da nije tako. Moramo da se suočimo sa tim, da uživamo, ali i da budemo spremni da 'poginemo' na terenu.

Njegov saigrač Nikola Milutinov prethodno je izjavio da se oseća potpuno spremno, kao i da je Vezenkov "na sto odsto" pred najvažnije utakmice sezone.