Predstavnica Bugarske, pop pevačica Dara sa pesmom "Bangaranga", pobedila je u finalu 70. "Pesme Evrovizije" održane u Beču.

Predstavnica Bugarske je za poletnu elektro pop plesnu pesmu ukupno dobila 516 poena od gledalaca i stručnih žirija evrovizijskih zemalja.

Koliko je ovo velika stvar za Bugarsku govori i činjenica da su se mnogi ljudi iz sveta sporta oglasili, a pre svih najbolji fudbaler u istoriji ove zemlje Hristo Stoičkov koji je danima pozivao da se navija i glasa za Daru, a onda posle velike pobede napisao:

- Dara iznad svega. Bugarska iznad svega! Ceo svet peva Bangaranga - piše u objavi na Fejsbuku.