Severnokorejska ženska fudbalska reprezentacija stigla je danas u Južnu Koreju da učestvuje na regionalnom turniru, preneli su danas svetski mediji.

To je prva poseta severnokorejskih sportista Južnoj Koreji posle osam godina i uprkos političkim tenzijama između dve zemlje, prenosi AP.

Ukupno 39 igračica i članova tima severnokorejskog kluba Naegohyang Women’s FC stiglo je avionom iz Kinena međunarodni aerodrom Inčon, zapadno od Seula.

Severnokorejski tim će se u sredu sastati sa južnokorejskim timom Suwon FC Women u polufinalu Azijske fudbalske konfederacije - ženske Liga šampiona, u gradu Suvonu, južno od Seula.

Veruje se da ovaj sportski događaj neće doprineti odmrzavanju zategnutih odnosa s obzirom da severnokorejski lider Kim Džong Un održava tenziju prema Južnoj Koreji.

Poslednjih godina Kim je više puta Južnu Koreju nazivao glavnim neprijateljem svoje zemlje i preduzimao je korake da eliminiše ideju o zajedničkoj državnosti i uspostavi atmosferu neprijateljstva na Korejskom poluostrvu.