Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov već mesecima se dovodi u vezu sa londonskim Arsenalom, ipak...

- Niko me nije kontaktirao, iskreno i ne pratim šta se toliko piše u medijima. Mislim samo o Zvezdi. Tako da – nisam spakovao kofere, iako me sele u razne klubove - počeo je Kostov razgovor u emisiji “Teme do Arene” i osvrnuo se na interesovanje Arsenala:

- Iskreno – nemam sad neku ljubav prema Arsenalu, niti sam maštao da radim sa Artetom. Omiljeni strani klub mi je Real Madrid zbog Kristijana Ronalda i tamo bih voleo da zaigram.

Ipak, ima određene želje kada je u pitanju nastavak karijere.

- Radije bih otišao u neki, uslovno rečeno, manji klub u kom ću igrati nego u redove nekog evropskog velikana gde ću sedeti na klupi. Tako da, i kada odem iz Zvezde biće mi najizazovnije da se izborim za minute kod novog trenera. To je čest problem za igrače koji odu iz Srbije u inostranstvo.