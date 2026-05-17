Sećate li se Rasinga iz Santandera? Nekadašnji prvoligaš dugo je bio van mape španskog fudbala. Nakon što su 2012. godine ispali u Segundu, varilali su između drugog it trećeg ranga, ispadali, vraćali se, ali Primeru nisu videli sve do sinoć.

Posle 14 teških godina za klub, Santander je od samog starta šampionata visoko postavio lestvicu, bio konstantan i ne, nije poklekao kao prethodnih godina već je izdržao i pobedom protiv Real Valjadolila (4:1) overio kartu za povratak u elitno društvo.

Na dva kola do kraja Almerija više ne može da ih stigne, a preostaje im još da u naredna dva meča overe titulu, pa da sa peharom ponovo najave mečeve sa Realom, Barselonom...

U Srbiji je Rasing poznat po tome što je dres ovog kluba nosilo tri naša fudbalera. Dejan Rambo Petković na svega šest meseci 1997. godine, godinu dana je to bio klub Andrije Kaluđerovića, a najviše uspeha imao je Nikola Žigić koji je na 52 meča postigao 25 golova. Stigao je iz Crvene zvezde za 6.000.000 evra, a onda prešao u Valensiju za 14.000.000 evra.