Fudbaleri AEK Atine osvojili su šampionski pehar u okviru grčkog fudbala, a ključnu ulogu u trijumfu žuto-crnih imali su Srbi.

Ekipu je sa klupe predvodio trener Marko Nikolić dok su se u rosteru ekipe veliki doprinos dali Mijat Gaćinović, Marko Grujić i Luka Jović.

Nekadašnji centarfor Crvene zvezde, Benfike, Ajntrahta iz Frankfurta, madridskog Reala, Fjorentine i Milana Luka Jović, pored brojnih postignutih golova tokom takmičarske godine, bio je i asistent pri pobedonosnom pogotku u meču provi Panatinaikosa (2:1), gola kojim je i definitivno overena šampionska titula.

Sjajnom sezonom u redovima atinskog kluba, Jović je ponovo skrenuo na sebe pažnju brojnih evropskih velikana, a kako se saznaje za njegove usluge veliko interesovanje pokazao je holandski šampion PSV Ajndhoven koji je ubedljivo stigao do šampionskog pehara, pošto kolo pre kraja takmičarske godine ima čak 19 bodova više u odnosu na Fejenord i koji u narednoj sezoni ima visoke ambicije u elitnom rangu evropskog klupskog fudbala, UEFA Ligi šampiona.

Holandska liga mogla bi da bude idealna sredina za nastavak njegove karijere, posebno jer stil fudbala u Erediviziji odgovara napadačima njegovih karakteristika. Mnogi smatraju da bi upravo holandski crveno-beli mogli da budu prava odskočna daska za Jovićev povratak među pet najjačih evropskih liga.