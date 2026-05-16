Fudbaler Menhengladbaha i reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković, povredio se na utakmici poslednjeg kola Bundeslige protiv Hofenhajma.

On je napustio igru već u 34. minutu, a prethodno je postigao gol u ubedljivoj pobedi svog tima rezultatom 4:0.

Još uvek nije poznata težina povrede, ali je njegov nastup na predstojećem Svetskom prvenstvu pod znakom pitanja.

Eventualno odsustvo Tabakovića predstavljalo bi ozbiljan hendikep za naše susede, pošto igra na poziciji napadača i jedan je od važnijih ofanzivnih aduta ekipe.

U narednim danima očekuju se detaljniji pregledi koji bi trebalo da pokažu koliko je povreda ozbiljna i da li će Tabaković biti spreman za najveće fudbalsko takmičenje.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina će igrati u grupi C, a rivali su joj Švajcarska, Kanada i Katar.