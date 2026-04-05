Reprezentativac Bosne i Hercegovine i fudbaler Šalkea, Nikola Katić bio je jedan od junaka naših komšija u pobedi nad Italijom i plasmanu na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se ovog leta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Međutim, samo nekoliko dana nakon ove velike pobede sa Bosnom, stigle su i dosta loše vesti za Katića, koji je doživeo povredu i čak je pod znakom pitanja za nastup na Mundijalu na kojem će BiH igrati u Grupi B sa Katarom, Švajcarskom i Kanadom.

Njegov Šalke objavio je na društvenim mrežama da je Nikola doživeo povredu kolena i da je to potvrđeno na pregledima nakon povratka u tim. Zbog toga neće moći da bude na terenu barem nekoliko nedelja.

Kako se dalje navodi, za njega je sezona najverovatnije završena, a navijači Bosne i Hercegovine sada strahuju da li to znači da ga neće biti ni na Svetskom prvenstvu.

BiH svoj prvi meč na Mundijalu igra 12. juna protiv Kanade, šest dana kasnije je tu susret sa Švajcaskom, dok je tu Katar sa kojim se sastaju 24. juna.