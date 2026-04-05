Nemanja Nedović se povredio na gostovanju Dubaiju i čeka ga pauza od najmanje četiri nedelje.

Kako prenose francuski mediji, Monako će za utakmicu protiv Dižona imati na raspolaganju samo osam igrača iz seniorskog tima i moraće da priključi nekolicinu juniora.

Majk Džejms se vratio iz SAD gde je lečio povredu zadnje lože, ali neće biti u protokolu za ovaj susret. Očekuje se da bude u sastavu za predstojeće duplo kolo u Evroligi.

Za sada nema ni Danijela Tajsa, zbog porodičnih problema, ali bi trebalo da se vrati i iskusni centar naredne nedelje u tim.

Svakako, nimalo laki dani za Monako kog čeka borba za plej-in u poslednja tri kola.