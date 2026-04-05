Bivši košarkaš, danas analitičar, Milutin Aleksić apostrofirao je šta je problem Crvene zvezde u poslednjih nekoliko kola Evrolige s naglaskom na poraz od Partizana.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić rekao je u emisiji "Sportuna" na "Una TV" da je hemija u timu poremećena od kada su se oporavili igrači koji su dugo bili van tima i da zbog toga Saša Obradović ima problema "opet da podeli karte", dok je s druge strane Partizanu i Đoanu Penjaroji laknulo od kada je sklonjen Džabari Parker. Upravo zbog toga smatra da je Partizan zasluženo dobio "večiti" derbi u 34. kolu Evrolige.

-Iznenađenje? Ne. Zaista ne. Jednostavno, ukazivali smo na to", rekao je Milutin Aleksić i dodao da ovo nisu problemi od juče, ali su neke pobede zamaskirale delikatnu situaciju: "Zvezda nije u uzlaznoj putanji ni kada je forma, ni igra u pitanju. Imala je nekoliko situacija već da nema onu dominantnu igru kao u nekom ranijem delu ove sezonu. Ta pobeda protiv Baskonije nas je opustila, ali ko god da nas je slušao - Zvezda ni tada, ni sada - ne briljira i ne igra košarku koja može da ti garantuje plej-of. Protivnici ti ne dozvoljavaju.

Iako kaže da je povratak rekonvalescenata otežao Saši Obradoviću, ističe da mu se dopada uloga Hasijela Rivera koji već neko vreme počinje utakmice i ostavlja dobar utisak jer Zvezdu dobro "uvodi" u meč.

-To sa Riverom je najsvetlija tačka u Zvezdi. Već nekoliko mečeva tako dobro otvara mečeve, pa je tako i sada protiv Partizana. Pokazao mi je da se vratio u punom kapacitetu. Reći će da je to na svežinu, jer je gladan mečeva - i imam razumevanja za taj argument - ali treba skrenuti pažnju da osim tih uvodnih poena radi i druge dobre stvari. Obratite pažnju kako traži loptu, dobro kontroliše skok, bolje od Monekea i Bolomboja, pa je za mene jedno prijatno otkrovenje - rekao je Aleksić.

-Zvezda ulazi u problem koji imaju i druge ekipe - kad se vrate rekonvalescenti, opet se dele karte. Bio mi je čudan sastav, između ostalog zbog izostanka Jaga. Ima dosta derbija, menja ritam, pa onda nije bilo ni Davidovca, a njemu su karijeru obeležili derbiji, pa ni Motiejunas... To je veliki rizik. Ipak, Saša Obradović je s njima svaki dan i zna bolje - dodao je on.

Istakao je Aleksić da je "Partizan pobedio, a nije Zvezda izgubila", ističući da mu neki potezi Saše Obradovića - poput forsiranja Kartera i igranja Miljenovića posle duge pauze u Evroligi - nisu bile do kraja jasne.

-Mislim da mentalitet igrača koji igraju za Zvezdu nije adaptiran na ovu rotaciju. Voleo bih da je od Kupa već formirano ko su nosioci, a rekonvalescenti, molim lepo, da sačekaju. Mišljenja sam da je Partizan toliko nametnuo svoj ritam da niko nije mogao da ga promeni iz Zvezde", rekao je Aleksić i zaključio: "Mene plaši što Zvezda nije bolja, Batler ostaje u defanzivi, moram reći da je malo provaljen, Nvora mnogo puta ispada u odbrani, gubi fokus - i ima višak driblinga. Sveo bih mu dribling na minimum. Postoje hronični problemi, ali nadam se da sa dve pobede može u razigravanje. Zaslužila je.

Šta očekuje Zvezdu do kraja?

Crvena zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa skorom 19-16 i pred njom su još tri utakmice u kojima će probati da bar potvrdi plej-in, mada "superkompjuter" joj predviđa ispadanje iz najboljih deset.

7. april Crvena zvezda - Pariz

10. april Asvel - Crvena zvezda

16. april Real Madrid - Crvena zvezda