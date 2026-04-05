Doskorašnji selektor rumunske reprezentacije Mirčea Lučesku (80) nalazi se u indukovanoj komi, objavili su rumunski mediji.

Legendarni trener je u bolnici već nedelju dana, pošto mu je pozlilo tokom treninga nacionalnog tima, tri dana posle poraza njegovih izabranika od Turske u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo.

Univerzitetska bolnica za hitne slučajeve u Bukureštu izdala je u petak saopštenje, ne pominjući ime Lučeskua iz razloga privatnosti, ali su lokalni mediji potvrdili da se o njemu radi. Mirčea je u međuvremenu doživeo srčani udar, što je pogoršalo njegovo stanje.