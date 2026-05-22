Fudbaleri Crvene zvezde u petak od 20 časova igraju utakmicu protiv OFK Beograda, gde će u poslednjem kolu Superlige Srbije proslaviti devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije.

Očekuje se da stadion "Rajko Mitić" bude dobro popunjen, a da se odazovu ljudi u što većem broju pobrinule su se i "delije" koje za navijače posle utakmice imaju veliko iznenađenje koje će biti prezentovano na proslavi kod "Pobednika" na Kalemegdanu.

"Delije", zvezdaši… prošlo je 20 godina od kada je Zvezdin Sever izbacio studijsku verziju pesama na kome je bilo nekoliko samostalnih pesama i jedan mega miks sa par desetina pesama. Taj CD koji je snimljen, u mnogome je pomogao Severu da poboljša kvalitet navijanja. Da ljudi čuju pre svega kako melodije stvarno zvuče, i konstantnim slušanjem smo u narednim godinama mnogo poboljšali navijanje. Od tada pa do danas, Sever je studijski snimio svega par pesama. Kroz ovih 20 godina mnogo novih pesama je smišljeno, tako da je grupa odlučila da studijski snimi jedan veći mega miks od skoro sat vremena, na kome se nalaze sve melodije koje su zaživele na Severu u poslednjih 20 godina. Razlog snimanja je taj što mi, evo već skoro 20 godina, ne umemo da otpevamo pesmu „Od rođenja mog", i uprkos bezbroj pokušaja da je ispravimo na tribini, nismo uspeli. Ovo snimanje pesama ima za cilj da ljudi čuju sve melodije kako zaista treba da zvuče, i da ponovo krenemo da se bavimo navijanjem na jednom višem nivou! Bitno je još napomenuti, da prošli CD i ove snimljene pesme sada sadrže 30-ak melodija koje su izmišljene! Dakle, naši ljudi su smišljali i melodije i reči, što je sigurno unikat na svetskom nivou, i tvrdimo da ne postoji tribina na kugli zemaljskoj koja ima ovo što imamo mi! Navijanje je spoj raznih oblika umetnosti i kreativnosti! Na polju pesama, ovo sigurno nigde ne postoji! „Od rođenja mog", „Još jedna pobeda i titula", „Sever celi sada se veseli", „Dobro znaj", „Sve dok dan menja noć", „Boginje", „Snaga", „Pesma koja ne umire", „Fizički nemoguće je", „Gazi lomi zvezdo", „Ja sam godine proveo sa tobom", „Na svoju veru na svoju zemlju ponosan sam ja", „Na svetu sve si nam", „Kad teško je", „Još ko malog mene svi su pitali"… su samo neke od originala, a ima ih 30-ak! Takođe, mnogo je pesama koje smo samo mi obradili ili smo prvi koji smo ih obradili, što takođe daje težinu našim pesmama! Želimo da ovim novim mega miksom pokušamo da popravimo navijanje, a i da se uživa u kvalitetnoj muzici koja je prepoznatljiva kada se priča o načinu na koji su snimljene stare-nove pesme!

Nakon utakmice, svi zajedno idemo do Pobednika, gde će premijerno moći da se čuje novo muzičko ostvarenje naše tribine! Nakon nekog vremena, biće dostupan svima da mogu da slušaju.

Motiv više da se dođe na proslavu titule, a onda i da se prošeta do Pobednika gde ćemo premijerno čuti pesme sa Severa!