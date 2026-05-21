Svetsko prvenstvo u fudbalu samo što nije, a ono će se održati u tri države: SAD, Meksiku i Kanadi (11. jun - 19. jul).
Region će predstavljati Hrvatska i Bosna i Hercegovina, dok nažalost, fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati.
Engleski "Gardian" je u svom tekstu napravio mogućnost za osvajanje Mundijala od reprezentacija koje nikada nisu osvajale Svetsko prvenstvo, ali na toj listi nema selekcije Hrvatske.
Mnogi se tome čude, s obzirom da je ekipa Zlatka Dalića na prvenstvu sveta u Rusiji stigla do finala kada su poraženi od Francuske, dok su četiri godine kasnije u Kataru bili treći nakon pobede nad Marokom.
"Gardian" ističe da je favorit od tih reprezentacija Portugalija, za koju se smatra da ima najbolji sastav od selekcija koje nikada nisu osvajale.
