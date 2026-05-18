Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić saopštio je spisak igrača koje će povesti na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

"Vatrene" će ponovo predvoditi Luka Modrić, verovatno na svom poslednjem Mundijalu zajedno sa Ivanom Perišićem, pa i Andrejem Kramarićem.

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur.

Odbrana: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić i Luka Vušković.

Vezni red: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro i Toni Fruk.

Napad: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa i Igor Matanović.

Hrvatska će igrati u grupi L sa Engleskom, Panamom i Ganom.