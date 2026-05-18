Slovan iz Bratislave osvojio je novu titulu, ali to nije ništa epohalno ni antologijski kada je u pitanju velikan slovačkog fudbala.

Međutim, jedan Srbin, heroj iz senke očigledno, doživeo je spektakularan omaž od strane kluba i navijača nakon osam godina provedenih u klubu. U pitanju je fizioterapeut Radomir Raša Mijatović.

U stvari, ovaj stručnjak fizikalne medicine iz Lazarevca nije jedini štih koji napušta Slovan ove sezone, pa su ultrasi nekolicini zaslužnih priredili oproštaj i ovacije na proslavi titule. Koliko je Mijatović cenjen govori činjenica da se sa tribina stadiona, isključivo njemu u čast, videvši ga sa našom trobojkom i čuturom za rakiju, začulo glasno skandiranje “Kosovo je Srbija”.

- Danas se opraštamo sa pravim Slovanistima. Hvala vam za sve – stajalo je na transparentu navijača upućenom Mijatoviću i ostalima.

Srbin je, takođe, imao emotivnu poruku za klub i navijače nakon što je u svoj portfolio upisao osmu titulu iz isto toliko godina provedenih u slovačkoj prestonici.

- Vau, kakva noć. Osam godina, osam titula, ali i mnogo više od toga. Mnogo sjajnih ljudi, prijatelja za čitav život. Nezaboravne uspomene ostaju iza mene. Veliko hvala Slovanu za sve. Zauvek će biti u mom srcu i zauvek moj drugi dom. Naravno, nikada neću zaboraviti ni navijače. Veliko hvala – poručio je Raša.