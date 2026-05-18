Čeka ih težak zadatak: Vojvodina saznala potencijalne rivale u kvalifikacijama za Ligu Evrope
Vojvodina uoči poslednjeg kola ima 73 boda, tri više od Partizana, ali je plej-of započela ispred crno-belih, pa je tako sigurna i poslednja runda neće ništa promeniti.
Fudbaleri Vojvodine savladali su OFK Beograd na Karaburmi rezultatom 2:1 i obezbedili drugo mesto na tabeli, odnosno kvakifikacije za Ligu Evrope.
To znači da će Novosađani već 9. jula igrati svoj prvi meč u Evropi, a protivnika će saznati 16. juna.
Potencijalni rivali Vojvodine biće Hajduk iz Splita, Ferencvaroš, Karabag, a čeka se rasplet u još nekoliko liga pa bi kao protivnici mogli da se pojave i Dinamo iz Kijeva, Šerif, Makabi Tel Aviv...
Jasno je da Novosađane kao nepovlašćeni tim čeka jako težak zadatak. Ukoliko budu eliminisani, takmičenje će nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
