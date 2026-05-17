Bila je ovo, možda, i najvažnija pobeda Lečea u borbi za opstanak u ovoj fazi sezone, kolo pre kraja. Pred poslednjih 90 minuta fudbala na "čizmi" ekipa sa juga ima bod više od Kremonezea koji je istovremeno, golom Džejmija Vardija, pobedio Udineze u gostima 1:0.

Da je egal Sasuola i Lečea ostao na snazi do samog kraja, Kremoneze bi bilo "iznad crte", ovako ostaje i dalje u zoni ispadanja zahvaljujući pogotku bivšeg napadača Partizana u poslednji čas.

U poslednjem kolu Leče će dočekati Đenou, a Kremoneze ekipu koja se bori za Ligu šampiona - Komo.

Leče, pored Štulića, slavi i Marokanca Valida Šediru, dvostrukog strelca (u 13. i 24. minutu), za 0:2 u ranoj fazi meča. Strelci za domaći sastav bili su Lauriente i Pinamonti.