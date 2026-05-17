Najveće priznanje u muškoj konkurenciji pripalo je Jovanu Nikoliću, koji je u spektakularnom finalu srednje kategorije do 75 kilograma jednoglasnom odlukom sudija savladao Almira Memića i po drugi put osvojio prestižni trofej namenjen najboljem bokseru turnira. Nikolić se ovom pobedom revanširao Memiću za poraz u finalu državnog prvenstva održanog u Subotici.

Zlatnu medalju za Srbiju osvojio je i Artur Ngapetjan u kategoriji do 55 kilograma, pobedom protiv Maksima Zimenka iz Ukrajine. Muška reprezentacija Srbije turnir je završila sa ukupno sedam medalja – dve zlatne, jednom srebrnom i četiri bronzane.

U ženskoj konkurenciji briljirala je Natalija Šadrina, koja je u kategoriji do 60 kilograma dominantno savladala proslavljenu italijansku šampionku Irma Testa rezultatom 5:0. Šadrina je odličnim nastupom zasluženo ponela i priznanje za najbolju bokserku turnira.

Drugo zlato za Srbiju među damama osvojila je Milena Matović, koja je u srpskom finalu kategorije do 70 kilograma savladala Nikolina Gajić. Matovićeva je proglašena i za najbolju tehničarku turnira.

Ukupan bilans reprezentacije Srbije iznosio je impresivnih 15 medalja – četiri zlatne, pet srebrnih i šest bronzanih odličja, čime je Srbija proglašena za najuspešniji tim turnira u ukupnom plasmanu muškaraca i žena. Predstavnici domaćina turnira ukupno su zabeležili 25 pobeda i 18 poraza.

Na turniru su učestvovale 24 nacionalne federacije: Jermenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kanada, Kuba, Češka, Španija, Grčka, Mađarska, Italija, Kazahstan, Južna Koreja, Saudijska Arabija, Moldavija, Severna Makedonija, Crna Gora, Filipini, Slovenija, Rumunija, SRBIJA, Turska, Ukrajina i Vels.

Ukupno se nadmetalo 183 boksera i bokserke, 114 u muškoj i 69 u ženskoj konkurenciji.

Specijalna priznanja turnira pripala su:

Oleksandar Hižnjak – najbolji tehničar turnira

Jovana Ugrenović – najbolji sudija turnira

Miloš Roganović i Nurbek Murslali – najborbeniji par finala

Finalnim borbama ovog tradicionalnog turnira prisustvovao je i legendarni šampion Genadij Golovkin, predsednik World Boxinga, u društvu predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina i predsednika Nadzornog odbora BSS Adnana Bajramovića .

Srbija je još jednom pokazala da pripada samom vrhu evropskog i svetskog boksa.

REZULTATI FINALA – MUŠKARCI

Do 50 kg: Salih Samet Oruč (Turska) – Klark Visiera (Filipini) 1:4, do 55 kg: ARTUR NGAPETJAN – Maksim Zimenko (Ukrajina) 4:1, do 60 kg: Luis Enrike Vinsent (Kuba) – Nurasil Tulebek (Kazahstan) 0:5, do 65 kg: Viktorio Ilijev (Bugarska) – Andranik Martirosjan (Jermenije) 2:3, do 70kg: Miloš Roganović (Crna Gora) – Nurbek Murslali (Kazahstan) 3:2, do 75 kg: ALMIR MEMIĆ – JOVAN NIKOLIĆ 0:5, do 80 kg: Mert Ajbuga (Turska) – Oleksandar Hižnjak (Ukrajina) 0:5, do 85 kg: Horhe Luis Majeta (Rumunija) – Danilo Žasan (Kazahstan) 5:0, do 90 kg: Vilijams Nelson (Kuba) – Ibrahim Betaev (Kazahstan) 3:2, +90 kg: Berat Ačar (Turska) – Vasil Tkačuk (Ukrajina) 3:2.

REZULTATI FINALA – ŽENE

Do 48 kg: Lila Šelecki (Mađarska) – Nurselen Jalgetekin (Turska) 0:5, do 51 kg: Zlatislava Čukanova (Bugarska) – NINA RADOVANOVIĆ 4:1, do 54 kg: Jaren Kam Nilaj (Turska) – Aeji Im (J. Koreja) 1:4, do 57 kg: Asude Edis Ece (Turska) – Riza Pasuit (Filipini) 0:5, do 60 kg: NATALIJA ŠADRINA – Irma Testa (Italija) 5:0, do 65 kg: ANASTASIJA LUKAJIĆ – Berfin Kabak (Turska) 1:4, do70 kg: NIKOLINA GAJIĆ – MILENA MATOVIĆ 0:5, do 75 kg: Alma Garsija Adame (Španija) – Jevgenija Bondarenko (Ukrajina) 5:0, do 80 kg: Sujeon Song (J. Koreja) – Mihriban Guneri (Turska) 5:0, +80 kg: SARA MILJKOVIĆ – Havanur Ketuda (Turska) 0:5.