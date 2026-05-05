Svet boksa zavijen je u crno nakon vesti o tragičnoj smrti američkog borca Adrijana Valdovinosa (28), koji je ubijen u stravičnom incidentu koji policija tretira kao ubistvo i samoubistvo.

Tragedija se dogodila prošle nedelje u gradu Hanford, u centralnoj Kaliforniji.

Prema policijskim izveštajima, Valdovinosa je usmrtio Vinsent Dijaz, bivši suprug bokserove sadašnje devojke.

Sve je počelo oko četiri sata ujutru kada su svedoci prijavili žestoku svađu muškarca i žene u bloku 1500 na Aveniji Univerzitet. Policija je brzo stigla na lice mesta, a ono što su zatekli podseća na scene iz horor filmova.

Poručnik policije Hanforda, Džastin Valin, opisao je dramatične trenutke upada u dom:

- Kada su policajci stigli, pokucali su na vrata i identifikovali se. U tom trenutku su kroz prozor videli muškarca kako prolazi, vadi pištolj i puca sebi u glavu. Sve se odigralo neverovatno brzo - izjavio je Valin.

Nakon što su osigurali objekat i izveli ženu na bezbedno, policajci su u kući pronašli telo Adrijana Valdovinosa sa više prostrelnih rana. Napadač, Vinsent Dijaz, preminuo je na licu mesta od samopovređivanja. Veruje se da je Dijaz nasilno provalio u kuću pre nego što je otvorio vatru na boksera.