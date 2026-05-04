Reprezentacija Srbije će se okupiti u nedelju, 10. maja u Beogradu, odakle će krenuti put Niša, gde će boraviti do prve utakmice sa Mađarskom.



Prvi meč baraža biće odigran 14. maja u niškom "Čairu", dok je revanš duel na programu tri dana kasnije u Vespremu.

Na spisku se nalaze - golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Luka Krivokapić; leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović; desna krila: Vukašin Vorkapić, Darko Đukić; pivotmeni: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Ivan Mićić; bekovi: Miloš Kos, Uroš Borzaš, Nikola Zečević, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Uroš Kojadinović, Uroš Mitrović i Brana Mirković.

- Interesovanje za prvu utakmicu u Čairu je izuzetno veliko, već mesec dana se traži karta više, a RSS je ovog puta odlučio da organizaciju podigne na viši nivo, pa će prvi put u istoriji biti organizovan i video bim ispred dvorane, za sve one koji ne budu imali sreće i dođu do vredne ulaznice - saopšteno je iz RSS.



- Pozvao sam momke koji mogu da imaju određenu ulogu u ovim veoma bitnim utakmicama. Svako će imati svoj zadatak i mislim da momci koji su na spisku mogu da odgovore ovim izazovima. Očekuju nas dva teška meča, znam da će dvorana Čair biti ispunjena do poslednjeg mesta i ta utakmica je veoma važna za nas, jer možemo da steknemo dobar kapital pred revanš. U Vespremu pada odluka, nemamo mnogo vremena, ali ovo što imamo iskoristićemo na najbolji način - rekao je Gonzales, preneo je RSS.