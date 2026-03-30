Sutra se igraju četiri finalne utakmice evropskog baraža za plasman na Mundijal 2026, a jedna izaziva euforično interesovanje na ovim prostorima, kao i preko Jadrana na Apeninima.

Vrhunac fudbalske groznice koja vlada pre svega u Zenici, gde će Bosna i Hercegovina protiv Italije tražiti put na svoje drugo svetsko prvenstvo, ogleda se u potražnji za ulaznicama kojih inače nema.

„Bilino Polje“ je rasprodato, pa se „papir od zlata“ može naći na crnom tržištu i to za nestvarnih 2.500 konvertibilnih maraka. U evrima - 1.250!

Zeničanin Dino Mujanović je ponudio balkon svog stana koji gleda na čuveni stadion.

„Cena 500 evra, balkon može da primi četiri osobe, u cenu ulaze roštilj i piće po izboru“, napisao je uz fotografiju koja dokazuje da s njegove terase puca odličan pogled na teren. Kasnije je, međutim, otkrio da se šalio i objavio šta mu je sve nuđeno da ugosti nekog od navijača „zmajeva“.

„Javio mi se jedan koji mi nudi džip „lada niva“. Bilo je još ponuda, jedan mi je nudio tonu krompira, svega je bilo“, napisao je, i naglasio da je balkon rezervisan isključivo za bližu familiju koja će navijati za prolaz na Svetsko prvenstvo.

Da ovaj susret izaziva najveću pažnju, govori i podatak da će u Zenici biti visoka delegacija UEFA predvođena predsednikom Aleksanderom Čeferinom, prenosi portal Klix.ba.

Italija je inače u dva navrata igrala u Zenici i oba slučaja pobedila - 3:0 u kvalifikacijama za EP 2020. i 2:0 u Ligi nacija iste godine. Pred ovo gostovanje javio se i legedarni as Frančesko Toti.

- Ne sumnjam da ćemo odigrati sjajnu utakmicu, ali i da će Gatuzo znati da upravlja emocijama i situacijom. Na nama je da pobedimo ili umremo - rekao je Princ Rima.

UEFA šalje u Zenicu jednog od najboljih svetskih sudija Klemana Tirpena. Francuz, međutim, nije po volji „azura“, jer im je delio pravdu u baražu za Mundijal 2022. kad su poraženi u Palermu od Severne Makedonije (0:1).

FINALE BARAŽA ZA SP 2026. - UTORAK: Bosna i Hercegovina - Italija, Češka - Danska, tzv. Kosovo - Turska, Švedska - Poljska (20.45).