Trener košarkaša Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović izjavio je danas pred treću, odlučujuću utakmicu četvrtfinala plej-ofa ABA lige da očekuje da njegova ekipa ne bude opterećena i dodao da će detalji odlučiti pobednika duela protiv Crvene zvezde.

Košarkaši Cedevita Olimpije gostovaće sutra od 19 časova Crvenoj zvezdi u dvorani "Aleksandar Nikolić". Obe ekipe imaju po jednu pobedu posle dve utakmice u seriji.

- Ključ za pobedu u trećoj utakmici će svakako biti kvalitetan pristup. Zanimljivo je da smo u obe utakmice prikazali bolju igru u napadu nego u odbrani. Protiv Zvezde smo ukupno u ovoj seriji postigli više od 180 poena. Nadam se da ekipa neće biti previše opterećena, jer će o ishodu treće utakmice odlučivati mnogo detalja - rekao je Mitrović, a prenosi sajt kluba.

On je istakao da je veoma značajno to što je njegova ekipa u prošlom meču uspela da pobedi posle vođstva Zvezde 21 poen razlike.

- Vratiti se od minus 21 i zaista je retkost pobediti na takav način. Dobio sam i informaciju da se to desilo prvi put u istoriji plej-ofa ABA lige. Sa psihološke tačke gledišta, ovo je svakako veoma pozitivno, pa se nadam da će igrači sutra sa još većim samopouzdanjem kročiti na parket. Znamo da je Zvezda favorit u ovoj utakmici, kao i za trofej u ABA ligi. Pokušaćemo da iskoristimo naše prilike, kao što smo to uradili u prve dve utakmice u seriji - izjavio je Mitrović.

Pobednik duela će u polufinalu ABA lige igrati protiv Partizana.