Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom parketu Cedevita Olimpiju 101:92 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović čestitao je crveno-belima na zasluženoj pobedi.

- Čestitke pobedniku, naravno, mislim da je bila lepa utakmica, zaslužena pobeda. Do kraja, stizali smo, bilo je neizvesno, Zvezda je imala prednost skoro ceo meč. Naša dva koša promašena na kraju, naših par greščica, ali generalno sam zadovoljan utakmicom i nisam znao šta da očekujem posle 20 dana pauze i bez trening utakmice. To nije nikakav alibi, bila je lepa utakmica. Još jednom čestitam Zvezdi na pobedi - rekao je Mitrović na konferenciji za medije.



