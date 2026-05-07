Trener Crvene zvezde Saša Obradović pobedu protiv Cedevita Olimpije (101:92) posvetio je preminuloj legendi crveno-belih Vladimiru Cvetkoviću.

- Pobedu bih posvetio velikom Vladimiru Cvetkoviću i izjavio bih saučešće familiji, ali ja sebe smatram tom familijom. Ceo život, od mojih kadetskih dana u Zvezdi, pa do dana današnjeg, sva iskustva i dobre i pozitivne i negativne emocije su prošle kroz tu kuću. Ja sam mnogo zahvalan celoj toj, mojoj, familiji jer ih tako smatram. Imao sam čast i da ga dotaknem sinoć kad se to dogodilo, znam da kontrolišem emocije, mnogo mi je teško. Utakmica mi je bila u drugom planu iako to nisam pokazao na terenu. Otišao je jedan od najvećih zvezdaša koji je ikad postojao - rekao je Obradović i nastavio o Cvektoviću.

- Ako bih mogao da kažem, izvinjavam se familiji ako sam izneo stvar koja bi trebalo da se sazna naknadno, čovek je 10 godina u jednoj torbici čuvao trenerku, Zvezdine čarape i patike, čekajući dan kad će otići s ovom sveta, da bude sahranjen u toj opremi. To dovoljno govori koliki je bio Vladimir. Hvala za sve savete, hvala za svu podršku koju sam dobio. Neka mu je večna slava. To je ono što mogu da kažem.

Bilo je reči i o samom meču.

- Dobra pobeda u plej-ofu. Tipična ple-jof utakmica, teška je za igranje. Problem sa povredama, onda sa rotacijama u menadžmentu, sa pozicije jedne na drugu. Opet, mislim da smo napadački odigrali utakmicu, iako je Cedevita imala veću pripremu. Onda i taj ritam utakmice. Možda je doneo i bolju utakmicu u odnosu na njih. Sve stvari koje su mogle da budu iznenađenje su bile ovde. Spremićemo se bolje za sledeću.

Potom je i jedan od novinara izjavio saučešće zbog Vladimira Cvetković, nakon čega se Obradović slomio i prekinuo konferenciju.

- Ne mogu više, majke mi - poručio je Obradović.