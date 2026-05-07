Košarkaš Monaka Majk Džejms suspendovan je na tri utakmice u LNB Pro A ligi zbog neprimerenog ponašanja prema sudijama nakon isključenja na meču protiv Asvela.

Najbolji strelac u istoriji Evrolige je kažnjen zbog incidenta tokom utakmice odigrane 18. aprila, kada je još u drugoj četvrtini zaradio isključenje zbog dve tehničke greške. Disciplinska komisija Prvenstva Francuske navela je kao razlog suspenzije „zastrašujuće i preteće ponašanje prema službenom licu“. On se tada unosio u lice jednom od arbitara.

Ovo je veliki udarac za Monako pošto će Džejms propustiti utakmicu protiv Pariza, zatim poslednje kolo regularnog dela protiv Bulazaka, ali i prvi meč plej-ofa.

Tim iz Kneževine je prvi na tabeli sa skorom 22-5, a pre dva dana je završio učešće u Evroligi pošto je izgubio od Olimpijakosa sa 3:0 u seriji.

Dodatno, Džejms je nakon druge utakmice te serije bio i novčano kažnjen sa 6.000 evra, uz uslovnu zabranu nastupa na jednom meču.

Amerikanac na kraju sezone napušta Monako jer mu ističe ugovor. Klub je ove godine u velikim finansijskim problemima i plate nisu bile redovne. Džejms je javno pokazivao nezadovoljstvo i jasno je da će na leto uslediti rastanak.

Najveći favorit za njegovo dovođenje je Barselona, gde bi mogao ponovo da radi sa Ćavijem Paskvalom. Njih dvojica su imali vrlo uspešnu saradnju u Panatinaikosu i to je glavna karta na koju Katalonci igraju.