Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su ubedljiv trijumf protiv Monaka u drugom meču plej-ofa Evrolige rezultatom 94:64 i tako poveli sa 2:0 u seriji.
Sada se dve utakmice igraju u Monako, a ukoliko bude bilo potrebno, peta i odlučujuća utakmica će se igrati u Atini.
Ovaj meč obeležila je i jedna loša situacija.
Naime, zvezda tima Monaka, Majk Džejms, isključen je na samom kraju prvog poluvremena, tačnije na osam sekundi do kraja prvog perioda igre.
Džejms je ušao u pravi okršaj sa sudijama, pa je dobio i isključujuću grešku.
Amerikanac je nasrnuo na sudije, ušao u verbalni okršaj sa njima, a igrači su jedva uspeli da ga odvoje.
Džejms je po izlasku iz igre, signalizirao sudijama da su dobili novac.
Čitavu situaciju je posmatrao i Novak Đoković, koji je bio u čudu, a društvo mu je pravio Janis Adetokumbo.
Meč je gledao i Kajl Kuzma.
Pogledajte u nastavku kako je sve to izgledalo:
