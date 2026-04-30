Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su ubedljiv trijumf protiv Monaka u drugom meču plej-ofa Evrolige rezultatom 94:64 i tako poveli sa 2:0 u seriji.

Sada se dve utakmice igraju u Monako, a ukoliko bude bilo potrebno, peta i odlučujuća utakmica će se igrati u Atini.

Ovaj meč obeležila je i jedna loša situacija.

Naime, zvezda tima Monaka, Majk Džejms, isključen je na samom kraju prvog poluvremena, tačnije na osam sekundi do kraja prvog perioda igre.

Džejms je ušao u pravi okršaj sa sudijama, pa je dobio i isključujuću grešku.

Amerikanac je nasrnuo na sudije, ušao u verbalni okršaj sa njima, a igrači su jedva uspeli da ga odvoje.

Džejms je po izlasku iz igre, signalizirao sudijama da su dobili novac.

Čitavu situaciju je posmatrao i Novak Đoković, koji je bio u čudu, a društvo mu je pravio Janis Adetokumbo.

Meč je gledao i Kajl Kuzma.

Pogledajte u nastavku kako je sve to izgledalo: