Košarkaši Olimpijakosa ostvarili su ubedljiv trijumf protiv Monaka u drugom meču plej-ofa Evrolige rezultatom 94:64 i tako poveli sa 2:0 u seriji. 

Sada se dve utakmice igraju u Monako, a ukoliko bude bilo potrebno, peta i odlučujuća utakmica će se igrati u Atini. 

Ovaj meč obeležila je i jedna loša situacija. 

Naime, zvezda tima Monaka, Majk Džejms, isključen je na samom kraju prvog poluvremena, tačnije na osam sekundi do kraja prvog perioda igre. 

Džejms je ušao u pravi okršaj sa sudijama, pa je dobio i isključujuću grešku. 

Amerikanac je nasrnuo na sudije, ušao u verbalni okršaj sa njima, a igrači su jedva uspeli da ga odvoje. 

Džejms je po izlasku iz igre, signalizirao sudijama da su dobili novac. 

Čitavu situaciju je posmatrao i Novak Đoković, koji je bio u čudu, a društvo mu je pravio Janis Adetokumbo. 

Meč je gledao i Kajl Kuzma. 

Pogledajte u nastavku kako je sve to izgledalo: 

 