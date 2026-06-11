Novak Đoković se nije proslavio na Rolan Garosu. Najbolji teniser svih vremena je u trećem kolu izgubio od Žoaa Fonseke sa 3:2 u setovima, a sada se okreće Vimbldonu koji počinje 29. juna.

Đoković je sedam puta podizao pehar na najvećem turniru na svetu i navijači se nadaju da bi u Londonu mogao da dođe do 27. grend slem titule.

Tim povodom je postavio jednu galeriju koja je sigurno kod mnogih izazvala emocije. Naime, Novak je postavio nekoliko veoma značajnih fotografija sa legendarnog travnatog terena, a nekoliko njih ukazuje na osvajanje trofeja i slavlje posle najlegendarnijih momenata na Vimbldonu.

Posebno je upečatljiva fotografija sa Rodžerom Federerom gde se njih dvojica rukuju na mreži posle jednog od epskih mečeva na Centralnom terenu.

Đoković je u opis ove galerije stavio najavu kao u popularnim serijama "Šta se sve dešavalo pre u travnatoj sezoni".