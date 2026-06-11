Fudbalska reprezentacija Haitija suočila se sa velikim problemom pred početak Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Zbog stroge regulative FIFA, ova reprezentacija je u poslednjem trenutku morala da promeni dizajn opreme u kojoj će nastupati na Mundijalu.

Razlog za ovakvu odluku iz Ciriha leži u proceni disciplinskih organa FIFA da pojedini detalji na garniturama imaju političku konotaciju, što je strogo zabranjeno pravilnikom krovne organizacije. Podsetimo, Haiti otvara takmičenje u subotu duelom protiv Škotske, a na terenu će morati da se pojave u modifikovanoj opremi.

Kompanija Saeta, koja oblači nacionalni tim Haitija, hitno je reagovala i u saradnji sa zvaničnicima FIFA izvršila sve tražene korekcije kako bi dresovi dobili zeleno svetlo.

- U bliskoj saradnji sa Fudbalskim savezom Haitija naš cilj je tokom čitavog procesa bio da kreiramo dres koji slavi ponos, otpornost i duh haićanskog naroda. Tokom više meseci razvijali smo različite koncepte, koji su potom prošli standardnu FIFA proceduru odobravanja. Konačni dizajn zamišljen je kao omaž muškarcima i ženama koji svakodnevno doprinose budućnosti Haitija i nikada nije imao političku poruku - navodi se u saopštenju Saete.

Iz tehničke službe svetske kuće fudbala stiglo je tumačenje da vizuelni identitet dresa krši pravila o sportskoj opremi, zbog čega je naložen hitan redizajn.

- Iako se takvo tumačenje razlikuje od naše prvobitne namere, poštovali smo proceduru i sproveli sve izmene koje je FIFA zahtevala. Ponosni smo što smo zajedno sa Fudbalskim savezom Haitija učestvovali u ovom istorijskom trenutku za haićanski fudbal i želimo reprezentaciji mnogo uspeha na Svetskom prvenstvu - poručili su iz kompanije.

Šta je sporno?

Haiti je za Svetsko prvenstvo spremio plavu, belu i crvenu garnituru dresova, sa crvenim detaljima na okovratniku i rukavima, dok je državni grb pozicioniran centralno na grudima. Međutim, crvena linija za FIFA bio je aplikativni detalj na desnom kuku. Tamo su se, naime, nalazile siluete koje direktno aludiraju na čuvenu Bitku kod Vertijera i Haićansku revoluciju.

U pitanju je istorijski motiv iz 1803. godine, kada je revolucionar Žan-Žak Desalin, kasniji utemeljivač nezavisnog Haitija, pocepao francusku trobojku, uklonivši belu traku kako bi kreirao zastavu nove, slobodne države. Taj čin se i danas u ovoj karipskoj zemlji slavi kao nacionalni praznik.

Pošto se sporna istorijsko-politička ikonografija nalazila na sve tri garniture, Saeta je morala hitno da povuče šablone iz proizvodnje. Zanimljivo je da su originalni, "zabranjeni" dresovi bukvalno planuli i već su potpuno rasprodati na zvaničnom sajtu proizvođača, a još uvek nema potvrde da li će se modifikovana verzija uopšte naći u slobodnoj prodaji.