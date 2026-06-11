Večeras počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Titulu brani Argentina, najtrofejnija reprezentacija je Brazil, a najveće šanse za osvajanje Zlatne boginje se daju Španiji.

Ostaje da se vidi ko će podići pehar u Severnoj Americi, a jedan podatak bi mogao da nam otkrije kome se daju veće šanse.

Naime, svi dosadašnji svetski šampioni imaju jednu zajedničku stvar - domaćeg selektora. Dakle, svi osvajači Mundijala su na klupi imali čoveka koji je iste nacionalnosti kao i ta nacionalna selekcija. To se dešavalo svaki put od prvog Svetskog prvenstva u Urugvaju 1930, pa sve do poslednjeg u Kataru pre četiri godine.

To bi moglo da zabrine Englesku i Brazil koji su među favoritima za titulu, a imaju stranog selektora. Englesku vodi Nemac Tomas Tuhel, a Brazil Italijan Karlo Anćeloti.

Ostaje da se vidi hoće li se taj niz nastaviti u SAD, Meksiku i Kanadi, ili će ga neko prekinuti.