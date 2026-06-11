Čekanju je došao kraj. Konačno počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Prva utakmica je na programu večeras od 21 sat između Meksika i Južne Afrike, što je repriza otvaranja Mundijala 2010. godine. Ovaj meč možete pratiti na kanalu Arena Sport Premium 1. Šampionat traje do 19. jula i za to vreme nas očekuju rekordna 104 meča.

Nažalost, reprezentacija Srbije nije uspela da se kvalifikuje na prvenstvo, pošto je završila kao treća u grupi iza Engleske i Albanije. "Orlovi" su učestvovali na prethodna dva šampionata, ali ih sada neće biti. Kada je reč o timovima sa ovih prostora, plasman su obezbedile Hrvatska i Bosna i Hercegovina. "Vatreni" su oduševili u Rusiji i Kataru gde su osvojili drugo, odnosno treće mesto, dok će "zmajevi" drugi put u istoriji igrati na Mundijalu, nakon onog 2014. u Brazilu, kada su ispali odmah u grupnoj fazi.

Ovo Svetsko prvenstvo je istorijsko, s obzirom na to da prvi put na turniru imamo 48 reprezentacija.

Titulu brani Argentina, a ovo će biti poslednji ples Lionela Mesija koji će sa svojim saigračima pokušati da odbrani naslov prvaka osvojen u Kataru. Sa druge strane, poslednju priliku da dođe do jedinog trofeja koji mu nedostaje imaće Kristijano Ronaldo sa Portugalom. Međutim, ni jedni ni drugi nisu među najvećim favoritima.

Glavni kandidat je aktuelni evropski šampion Španija. Odmah iza "crvene furije" je finalista sa prošlog Mundijala Francuska, a tu su i Englezi predvođeni Harijem Kejnom koji je odigrao sezonu života.

Naravno, tu je uvek Brazil. Petostruki šampion sada nema tim na koji smo navikli, ali niko ne sme da otpiše "selesao", pogotovo sa Karlom Anćelotijem na klupi. Biće to poslednji Mundijal i za Nejmara, ali je veliko pitanje u kakvom je fizičkom stanju nekadašnji as Barselone i Pari Ser Žermena.

Mečevi će se igrati u 11 američkih gradova, tri meksička i dva kanadska. Biće to 23. Svetsko prvenstvo. Rekorder je Brazil sa pet titula, dok Italija i Nemačka imaju po četiri.

Takođe, to će biti prvo Svetsko prvenstvo od 2002. (Južna Koreja i Japan) u kome će domaćini biti više od jedne nacije, dok će Meksiko postati prva zemlja domaćin ili suorganizator tri Svetska prvenstva pošto je prethodno bilka domaćin Mundijala 1970. i 1986. godine.

Brazil je jedina reprezentacija koja je igrala na svakom planetarnom šampionatu, a ove godine će nastupiti četiri debitantske selekcije Uzbekistan, Jordan, Zelenortska ostrva i Kurasao.

Prema kladionicama, najveće šanse da bude najbolji strelac ima Kilijan Mbape sa kvotom sedam, dok je koeficijent na Harija Kejna osam.

Grupna faza će se igrati od 11. do 27. juna. Svi učesnici podeljeni su u dvanaest grupa od po četiri reprezentacije. U nokaut fazu idu prve dve ekipe iz svake grupe, kao i najboljih osam trećeplasiranih timova.

Posle toga ide šesnaestina finala, pa onda kao po navici osmina finala, četvrtfinale, polufinale i konačno finale koje će se 19. jula odigrati u Nju Džersiju.

Mundijal će u Srbiji biti prenošen na dve televizije - RTS i Arena Sport. Međutim, samo će Arena prenositi sve utakmice, dok će RTS prenositi 20 utakmica grupne faze u kojoj će ukupno biti 72 meča. Tek od nokaut faze će javni servis prenositi sve mečeve.

Vreme je za više od mesec dana vrhunskog fudbala!