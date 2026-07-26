Crno-belima je ovo prva pobeda u prvenstvu, pošto su na startu takmičenja remizirali sa Zemunom 2:2. Mačva je doživela i drugi poraz, pošto je prethodno izgubila od Crvene zvezde sa 5:0.

Crno-beli su bolje ušli u utakmicu i poveli već u 10. minutu. Posle centaršuta sa desne strane lopta je prošla kroz kazneni prostor domaćih, a Ibrahim Zubairu je ostao sam na drugoj stativi i preciznim udarcem u dalji ugao savladao Kostu Rakonića.

Partizan je nakon vodećeg gola imao terensku inicijativu, ali nije uspeo da stvori veći broj izglednih prilika. Mačva je, s druge strane, u nekoliko navrata zapretila iz prekida, a najveću šansu u prvom delu imala je u nadoknadi vremena, kada je posle velike gužve u kaznenom prostoru odbrana gostiju uspela da otkloni opasnost.

Ključni trenutak drugog poluvremena dogodio se u 56. minutu. Posle intervencije iz VAR sobe, sudija Lazar Lukić promenio je prvobitnu odluku i umesto žutog kartona pokazao direktan crveni Bošku Vraštanoviću, pa je Mačva ostala sa igračem manje.

Ipak, brojčana prednost nije donela mir Partizanu. Samo tri minuta kasnije domaći su posle kornera stigli do izjednačenja. Slobodan Sladojević je vratio loptu u peterac, a Milan Vidakov se najbolje snašao i pogodio za 1:1.

Izjednačujući pogodak uneo je nervozu u igru crno-belih, koji su teško pronalazili put do gola rivala.

Kada je delovalo da će Partizan ponovo ostati bez pobede, usledila je dramatična završnica. U 88. minutu Bogdan Kostić je pogodio prečku, a odbijena lopta stigla je do Dembe Seka, koji je bez većih problema zatresao mrežu za novo vođstvo gostiju.

Samo nekoliko trenutaka kasnije Partizan je ostao bez strelca drugog gola, pošto je Sek u nadoknadi vremena dobio direktan crveni karton zbog nesportskog poteza u duelu sa Lukom Pejovićem.

Konačan rezultat postavljen je u četvrtom minutu nadoknade. Posle kontranapada Erik Kojzek je nesebično proigrao Šaku Traorea, koji je rutinski pogodio praznu mrežu za konačnih 3:1.

Partizan će 30. jula gostovati u Luksemburgu kod Une Štrasen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

MAČVA - PARTIZAN 1:3 (0:1)

Stadion: FK Mačva (Šabac)

Sudija: L. Lukić

90+4 - Gooool! Traore stavlja tačku. 90+2.minut - Demba Sek je uhvatio Luku Pejovića za vrat i isključen je! Direktan crveni za strelca drugog gola za Partizan. 90. minut - Igraće se još sedam minuta u Šapcu. 88. minut - Goooool! Partizan stiže do gola, strelac je Sek. Mačva je bila sa devetoricom u ovom napadu, nije dato Lainoviću da uđe u igru. Bogdan Kostić uzdrmao je prečku, a potom Demba Sek zakucao loptu u mrežu. 80.minut: Dva puta intervenisao je Slobodan Sladojević, i to sa zemlje! Odbranila se Mačva, a kada je došlo do prekida, sudija je pokazao Igoru Ristivojeviću žuti karton zbog burne reakcije. 72. minut - Mačva igra mnogo bolje od momenta kada je ostala sa desetoricom. 66. minut - Ogromna šansa za Mačvu! Luka Pejović je izašao pred Miloša Krunića i - spetljao se! Odbranio mu je šut golman Partizana, a sve i da nije pogodak bi bio poništen, zbog ofsajda. 59. minut - Goooool! Mačva stiže do izjednačenja! Jako loša reakcija odbrane Partizana i Vidakov postiže gol za 1:1! 56.minut: Lazar Lukić je promenio odluku - crveni karton, a ne žuti za Boška Vraštanovića. Mačva ostaje sa desetoricom. Gleda se VAR! 53.minut - Milan Aleksić poslao je loptu ka Žeu, a on je pao na ivici kaznenog posle kontakta sa Boškom Vraštanovićem.

48.minut: Milan Aleksić je pokušao, provukao je loptu, ali je ona na kraju stigal samo do Kristijana Tojčića.

45. minut - Haotična situacija ispred gola Partizana. Vidakov je krenuo u kazneni prostor Partizana, Krunić je istrčao na njega i uspeo rukom da izbaci loptu, a potom je Mačva imala šansu jer je gol ostao prazan. Tamo je spasao Roganović. Na kraju i Abdulahi pokušava da testira Krunića, ali golman Partizana dobro interveniše.

42.minut - Vladimir Rakić je uputio udarac, nekontrolisano je šutirao. Visoko preko gola otišla je lopta.

33.minut - Primio je loptu Đorđe Đorđić, napravio koji korak i zategao. Na putu do gola je lopta zakačila Stefana Milića i prošla pored stative.

27. minut - Potpuna kontrola fudbalera Partizana.

22. minut - Zbog starta nad Tojčićem, sankcionisa je Že. Potpuno bespotrebno, a grubo je ušao u defanzivca Mačve i Lukić mu je pokazao žuti kartonom.

16. minut - Probio je Trifunović desnom stranom, a Že loše šutirao.

10. minut - Gooool! Zubairu donosi prednost Partizanu sjajnim golom. U odličnoj je formi.

5. minut - Inicijativa fudbalera Partizana.

1.minut - Utakmica je počela!

19.57 - Partizan je u četvrtak savladao ekipu Une Štrasena u kvalifikacijama za Ligu konferencije (4:0), a za četiri dana ih čeka revanš.

19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola MozzartBet Superlige Srbije u kojoj se sastaju Mačva i Partizan. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Šapca.