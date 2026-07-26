Trener Crvene zvezde Dejan Stanković sumirao je utiske posle pobede nad Vojvodinom u Superligi (3:1).

- Mislim da je prvo poluvreme, 30 minuta totalne dominacije. Jeftin gol smo primili, na tim stvarima se raste. Na početku smo sezone, nema sumnje da će biti bolje. U drugom poluvremenu nisu imali tranzicije. Zašto bih riskirao kad već imam prednost? Malo smo i umrtvili igru. Video sam dobre stvari, video sam i šta treba da se popravi - rekao je Stanković.

Svoje viđenje duela na Marakani dao je i Predrag Kandić, koji je vodio novosadski tim.

- Utisak mi je da smo ušli bojažljivo i nismo bili na nivou na kom smo mogli da budemo. Dugo poluvreme bilo u balansu. To je prvi utisak, vruće glave. Ostaje žal što smo primili gol na kraju - rekao je Kandić.