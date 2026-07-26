Marko Savić bi trebalo da preuzme kormilo Vojvodine, javlja Mozzart Sport.

Očekuje se da Savić u ponedeljak obavi završne razgovore sa čelnicima novosadskog kluba.

Ukoliko pregovori budu uspešno završeni, 42-godišnji stručnjak će se vratiti u Superligu, gde je poslednji angažman imao na klupi Čukaričkog. Pre toga je ostvario dobre rezultate vodeći Železničar iz Pančeva i Voždovac.

Savić je prethodno radio i u estonskoj Levadiji iz Talina, dok je u Crvenoj zvezdi u dva navrata bio deo stručnog rada sa mlađim kategorijama.