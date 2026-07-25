Lionel Mesi je po svemu sudeći odigrao poslednju utakmicu u dresu reprezentacije Argentine. "Gaučosi" su poraženi od Španije u finalu Svetskog prvenstva sa 1:0, tako da to svakako nije kraj kakav je on priželjkivao.

Mesi se nije javno oglašavao po tom pitanju, ali deluje da je konačnu odluku već saopštio saigračima.

Reprezentativac Argentine Leandro Paredes kaže da nije srećan zbog Mesijeve najteže odluke u karijeri, ali da je svi moraju poštovati.

- Mislim da je odlučio, to je bila njegova poslednja utakmica za reprezentaciju. Nadam se da nije tako i da će nastaviti da igra, međutim to je njegova odluka - ako je on srećan, i mi smo. Ni ja ne znam da li sam spreman da nastavim, to je proces koji treba svariti i dobro promisliti - rekao je Paredes.

Mesi je u dresu Argentine odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova, uz 65 asistencija. Sa nacionalnim timom osvojio je Svetsko prvenstvo 2022 i Kopa Ameriku 2021.i 2024. godine.